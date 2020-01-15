Технологии: Минкомсвязи опубликовало график учений по «изоляции рунета»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило график учений по «изоляции Рунета». Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Согласно приказу, учения начинаются в марте. Всего на 2020 год запланировано четыре учения:
20 марта – блокировка зашифрованного трафика,
20 июня – проверка устойчивости сети при неполадках оборудования и внешнем воздействии,
20 сентября – противодействия атакам через интернет вещей,
20 декабря – противодействия атакам протокола BGP.
В марте Минкомсвязи намерено провести отработку возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS.
Минкомсвязи уже проводило учения по «изоляции рунета» осенью 2019-го. Они 23 декабря, привели к сбоям в нескольких российских аэропортах. Предположительно, из-за них на несколько часов в аэропортах Екатеринбурга, Уфы, Нового Уренгоя, Салехарда и Ростова перестали работать системы регистрации пассажиров и багажа, а также бронирования и покупки билетов. Авиакомпаниям приходилось регистрировать пассажиров и их багаж вручную.
Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон «Об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети». В России его называют «Об изоляции рунета» или «О суверенном интернете».
Эксперты и бывшие чиновники рассказывали Настоящему Времени, что Минкомсвязи занималось вопросом угрозы внешнего отключения интернета в России еще в 2006-2007 годах, а запросы на такой закон исходили от Совбеза. Однако основные пункты документа были разработаны уже после аннексии Крыма.
Закон вступит в силу с ноября 2019 года. На его исполнение заложено около 30 млрд рублей, хотя изначально авторы говорили о меньших суммах. Критики законопроекта считают, что он введет в России тотальную цензуру в интернете, а самое главное – интернет в стране станет «медленнее и дороже».
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Последнее: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило график учений по «изоляции Рунета». Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Согласно приказу, учения начинаются в марте. Всего на 2020 год запланировано четыре учения: 20 марта – блокировка зашифрованного трафика, 20 июня – проверка устойчивости сети при неполадках оборудования и внешнем воздействии, 20 сентября – противодействия атакам через […]
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