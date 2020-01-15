В Роспотребнадзоре назвали правила защиты от гриппа

15.01.2020, 14:06, Разное

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам свои рекомендации
по защите от гриппа. Эксперты отметили, что лучшей профилактикой заболевания
является прививка, но она подходит не всем, сообщает ToDay News Ufa.

В первую очередь, рекомендуется отказаться от вредных
привычек – курения и употребления алкоголя, а также сбалансировать режим сна и
труда. Не менее важно соблюдать гигиену, правильно питаться и заниматься
спортом. Кроме того, следует избегать стрессов, поскольку они подрывают
иммунитет человека. 



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