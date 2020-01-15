Путин предложил вынести на референдум поправки к Конституции, позволяющие ему снова стать президентом

Президент России Владимир Путин предложил внести в конституцию страны поправки, которые будут касаться изменений в политической системе, а также деятельности исполнительной, законодательной и судебной властей.

Предложенные Путиным поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах.

Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. По словам Путина, такие изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа.

Президент РФ заявил, что согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока.

«Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», – отметил Путин.

Он заявил, что конституция не нуждается в изменениях, и подчеркнул, что внесение изменений в конституцию РФ должно быть вынесено на референдум. Путин добавил, что мнение людей «как главного источника власти должно быть определяющим».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом он сказал 15 января на пресс-конференции, сообщают «Українськi новини». «Если кто-то нам даст информацию, подтверждающую заказчика, мы готовы выплатить вознаграждение – 2 млн грн», – заявил Соболев. Он также […]