Витренко: Объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от $60 до $600 млн в год

Объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от $60 до $600 млн в год, заявил в интервью изданию «ГОРДОН» исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

«По черному рынку газа оценки очень разные, в среднем – примерно от 1 до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляется вчерную, то есть за него платится наличка… Если весь объем украинского рынка приблизительно 30 млн кубометров, соответственно, 10% – это 3 млн. Один кубометр стоит примерно $200, то есть объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от $60 до $600 млн в год», – сказал Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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