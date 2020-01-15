Сборная Украины по биатлону завоевала бронзу в одиночной смешанной эстафете на Кубке IBU

Сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка IBU, который проходит в словацком городе Осрблье, сообщает Biathlon.com.ua.

За Украину выступили Виталий Труш и Юлия Журавок. Украинские биатлонисты отстали от победителя гонки, сборной Норвегии, на 42,6 секунды.

Второе место завоевала сборная Франции, которая уступила Норвегии 29,4 секунды.

Украинские спортсмены за всю гонку использовали два дополнительных патрона, что является лучшем результатом среди всех участников.

Сегодня в 14.30 сборная Украины примет участие в смешанной эстафете на Кубке IBU.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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