Портнов призвал Сытника прокомментировать дело о незадекларированном отдыхе

Бывший заместитель главы Администрации Президента, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала «Наш» призвал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника прокомментировать дело о незадекларированном отдыхе, по которому суд признал его виновным в коррупции.

«НАБУ возглавляет человек, признанный виновным в коррупции. Решение по нему уже вступило в законную силу. Он официально является коррупционером. Национальное агентство по противодействию коррупции внесло его в реестр коррупционеров. А он продолжает руководить. Сам фигурант ничего не комментирует. Ну вышел бы и сделал заявление: «Это не я был. Это судебная ошибка, это неправильный суд, неправильные пчелы, неправильный мед». Уже несколько месяцев он не комментирует», – сказал Портнов.

Он отметил, что суд над Сытником не комментируют и антикоррупционные активисты и президент Украины Владимир Зеленский.

«Активисты, которые поддерживали НАБУ, резко замолчали. Никак это не комментируют. Хотя в любой другой ситуации, конечно, они были бы на всех телевизионных экранах, – заявил юрист. – Мне непонятна позиция президента Украины. Как может в государстве быть такая ситуация, где коррупционер возглавляет главный антикоррупционный орган? У главы государства есть все полномочия в соответствии с законом о НАБУ подписать указ об освобождении Сытника от занимаемой должности».

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6 сентября Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» в период с 2017-го по 2019 год.

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.

Как рассказывал источник издания «ГОРДОН» в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания «ГОРДОН», тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий «Полесское-Сарны», потому что «не мог отказать в силу жизненных принципов».

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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