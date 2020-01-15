Сознавшийся в пытках заключенных сотрудник ярославской колонии получил четыре года лишения свободы

Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего замначальника оперативного отделения исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, который признался в пытках над Евгением Макаровым и другими заключенными. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Сергей Ефремов. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Суд установил, что Ефремов, реализуя преступный замысел, превысил должностные полномочия и, действуя соместно с группой лиц, применил к Евгению Макарову физическую силу. Таким образом, Ефремова признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «а», ч.3 ст. 286 УК). Накануне гособвинение потребовало для Ефремова пять лет колонии.

Кроме того, суд постановил, что Ефремов не имеет права занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение двух лет, и лишил его звания капитана. В срок приговора ему зачтут время пребывания под стражей.

В ходе заседания Ефремов заявил, что следствие не учло поведение заключенного Макарова, который провоцировал сотрудников колонии. Суд не согласился с доводами об аморальном поведении потерпевшего. Адвокат подсудимого также утверждал, что Ефремов лишь выполнял указания руководства и «наносил удары ладошкой». На оглашение приговора защитник не явился.

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Ефремов стал одним из первых сотрудников колонии, арестованных после публикации видео пыток 20 июля 2018 года. На видео он бил лежащего на парте Макарова ладонью по голове. Ефремов признал вину и пошел на сделку со следствием. Всего по делу, возбужденному после публикации в «Новой» записей избиений с регистраторов, которые добыли юристы «Общественного вердикта», проходят 17 сотрудников ИК-1 и ИК-8.

Источник: Новая газета

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