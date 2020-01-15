Путин высказался о количестве президентских сроков

Президент России Владимир Путин выразил свою позицию

относительно количества максимально допустимых президентских сроков в стране.

Он заявил, что не считает этот вопрос принципиальным, сообщает RT.

Тем не менее, он выразил согласие с положением Конституции,

которое гласит, что одно и то же лицо не может занимать данный пост более двух

сроков подряд. Об этом Путин сообщил в ходе своего обращения к Федеральному

собранию.

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Последнее: Президент России Владимир Путин выразил свою позицию относительно количества максимально допустимых президентских сроков в стране. Он заявил, что не считает этот вопрос принципиальным, сообщает RT. Тем не менее, он выразил согласие с положением Конституции, которое гласит, что одно и то же лицо не может занимать данный пост более двух сроков подряд. Об этом Путин сообщил […]