ГК «КОРТРОС» заняла топовые места в рейтинге застройщиков по итогам 2019 года

В рейтинге застройщиков Пермского края ГК «КОРТРОС» заняла четвертое место в 2019

году, поднявшись на первую позицию по сравнению с 2018 году. В Перми компания в 2019

году ввела в эксплуатацию 24 947 квадратных метра в ЖК «Гулливер».

В Москве ГК «КОРТРОС» в 2019 году ввела в эксплуатацию комплекс

апартаментов «Дом №128» и первую очередь квартала жилых небоскребов Headliner.

Совокупная площадь введенных в столице объектов составила 89 179 квадратных метра. Данный

показатель позволил ГК «КОРТРОС» в столичном рейтинге подняться на 5 позиций по

сравнению с 2018 годом и занять пятое место.

Также стоит отметить, что ГК «КОРТРОС» заняла в рейтинге застройщиков РФ по

вводу жилья в 2019 году 11-е место, поднявшись на 11 позиций по сравнению с

2018 годом. Общая площадь сданных объектов составила 258 328 квадратных метра.

«По всем регионам присутствия мы показали значительный рост по показателю

ввода жилья и заняли лидирующие позиции. Стратегия ГК «КОРТРОС» остается

неизменной – мы продолжаем развивать проекты не только на высокомаржинальном

столичном рынке, но и в регионах, где занимаем существенную долю», – отметил

генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Рейтинги составлялись порталом «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). При

составлении рейтинга учитывалась общая площадь жилых помещений за исключением

балконов, лоджий, террас и веранд.

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