ГК «КОРТРОС» заняла топовые места в рейтинге застройщиков по итогам 2019 года

В рейтинге застройщиков Пермского края ГК «КОРТРОС» заняла четвертое место в 2019
году, поднявшись на первую позицию по сравнению с 2018 году. В Перми компания в 2019
году ввела в эксплуатацию 24 947 квадратных метра в ЖК «Гулливер».
В Москве ГК «КОРТРОС» в 2019 году ввела в эксплуатацию комплекс
апартаментов «Дом №128» и первую очередь квартала жилых небоскребов Headliner.
Совокупная площадь введенных в столице объектов составила 89 179 квадратных метра. Данный
показатель позволил ГК «КОРТРОС» в столичном рейтинге подняться на 5 позиций по
сравнению с 2018 годом и занять пятое место.
Также стоит отметить, что ГК «КОРТРОС» заняла в рейтинге застройщиков РФ по
вводу жилья в 2019 году 11-е место, поднявшись на 11 позиций по сравнению с
2018 годом. Общая площадь сданных объектов составила 258 328 квадратных метра.
«По всем регионам присутствия мы показали значительный рост по показателю
ввода жилья и заняли лидирующие позиции. Стратегия ГК «КОРТРОС» остается
неизменной – мы продолжаем развивать проекты не только на высокомаржинальном
столичном рынке, но и в регионах, где занимаем существенную долю», – отметил
генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
Рейтинги составлялись порталом «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). При
составлении рейтинга учитывалась общая площадь жилых помещений за исключением
балконов, лоджий, террас и веранд.
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