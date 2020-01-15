В Госдуме назвали сроки рассмотрения поправок о применении к бизнесу статьи УК об ОПГ

15.01.2020, 14:05, Новости дня

Госдума рассмотрит поправки об ограничении применения к бизнесу 210-й статьи УК за организацию ОПГ в весеннюю сессию, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Я думаю, не думаю, а знаю, что в весеннюю сессию мы это рассмотрим», – ответил он на вопрос о сроках принятия соответствующих поправок, информирует РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».

Глава государства подчеркнул, что по ст. 210 ст. УК РФ любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, следовательно, под статью подпадали почти все сотрудники.



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