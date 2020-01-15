Голикова заявила о наличии средств на реализацию предложенных Путиным идей

В социальной сфере есть бюджетные средства на реализацию предложений президента Владимира Путина, подготовка изменений в законодательство начнется с сегодняшнего дня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Хочу заверить всех, что средства в бюджете есть, средства будут предусмотрены, соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов. Безусловно, окончательные расчеты мы проведем тогда, когда выйдут поручения к посланию президента, но с сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство», – передает ее слова РИА «Новости».
Также она отметила, что не видит никаких проблем в несении ответственности парламентом за формирование правительства. По ее словам, это только повысит общую ответственность за реализацию стоящих перед страной задач.
«Мы сегодня плотно работаем с парламентом, мы всегда выступаем в парламенте по тем вопросам, которые относятся к нашей непосредственной компетенции. Поэтому это только повысит, с одной стороны, нашу ответственность, с другой стороны – ответственность парламента за наше назначение и приблизит нас к общей ответственности за реализацию задач, которые стоят перед страной», – сказала Голикова.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2020 году на демографические меры, озвученные Путиным в послании, потребуется 400-450 млрд рублей.
15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он, в частности, предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.
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