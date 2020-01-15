Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав из-за песни Димы Билана

Яна Рудковская выступила с обвинениями в адрес Ильи Авербуха в незаконном использовании авторского материала Димы Билана. Продюсер собирается отстаивать права на контент в судебном порядке.

Между Яной Рудковской и Ильей Авербухом возник конфликт. Звезды являются прямыми конкурентами в постановке ледовых шоу. Рудковская недавно заявила, зарплата фигуристов не соответствует уровню спортсменов мирового уровня, также стоит учесть тот факт, что участникам шоу приходилось выступать трижды в день. Авербух на это ответил, мол, информация у продюсера недостоверная, а его артисты заработали достаточно.

Рудковская нашла новый повод для нападок на фигуриста. Она отметила, Авербух включил песню Димы Билана, который является ее подопечным, без разрешения правообладателей. Продюсер ждала извинений от Авербуха целый месяц, но поскольку их не последовало, она намеревается обратиться в суд, чтобы взыскать штраф с нарушителя. Сообщается, что предметом спора стал хит Димы Билана «Держи», использовавшийся в рамках декабрьского шоу «Волшебник страны Оз».

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Последнее: Яна Рудковская выступила с обвинениями в адрес Ильи Авербуха в незаконном использовании авторского материала Димы Билана. Продюсер собирается отстаивать права на контент в судебном порядке. Между Яной Рудковской и Ильей Авербухом возник конфликт. Звезды являются прямыми конкурентами в постановке ледовых шоу. Рудковская недавно заявила, зарплата фигуристов не соответствует уровню спортсменов мирового уровня, также стоит учесть […]