Путин призвал обеспечить сменяемость и обновление власти в России

15.01.2020, 14:04, Разное

Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному Собранию заявил о необходимости обеспечить обновление власти. По словам президента, интересы РФ народа должны оставаться незыблемыми.

Путин не считает принципиальным вопрос, касающийся ограничения количества президентских сроков, однако «с этим согласен». Глава РФ призывал создать неуязвимую, стабильную систему власти, гарантирующую стране независимость и суверенитет. В то же время она должна быть гибкой, современной и способной меняться с учетом происходящих в мире событий и развития российского общества.

Необходима, уверен президент, система, обеспечивающая сменяемость руководства, поскольку подобное обновление является неотъемлемым условием для прогрессивной эволюции общества. В этом случае, подчеркнул Путин, «незыблемым остается главное — интересы России».



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