Депутат назвал социально значимые сервисы с потенциально бесплатным доступом

Доступ к порталу госуслуг, сервисам и приложениям правоохранительных ведомств и сферы образования мог бы стать в РФ бесплатным, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Своей инициативой президент констатировал, что интернет стал базовой социальной ценностью для граждан России. И бесплатный доступ к нему так же важен, как бесплатное здравоохранение или образование. Речь не просто о том, чтобы человек мог посещать какой-то определенный сайт. Наши крупнейшие интернет-ресурсы сегодня дают широчайший набор возможностей – от голосовых звонков и видеочатов до онлайн-обучения и финансовых операций. Гарантированный бесплатный доступ к таким инструментам – это защита важнейших прав гражданина, новые горизонты социальности», – передает РИА «Новости» слова Горелкина.
Он добавил, что с технической точки зрения, «задача сложности не представляет». Горелкин пояснил, что сейчас у многих операторов связи есть опции бесплатного доступа к определенным социальным сетям.
«Стоит лишь вопрос координации действий и выработки удобных и понятных норм, по которым система гарантированного доступа к важнейшим ресурсам будет работать», – сказал он.
Парламентарий считает, что среди ресурсов, доступ к которым должен быть всегда бесплатным, – портал госуслуг, сервисы и приложения правоохранительных ведомств, сферы образования.
«Остальные предположения касались бы коммерческих компаний, с их биржевыми курсами, поэтому тут забегать вперед паровоза не надо», – сказал Горелкин.
«Мой законопроект о ключевых информационных ресурсах может стать инструментом формирования критериев для отбора таких интернет-сервисов. Но решение по конкретным соцсетям и компаниям должны принимать компетентные люди, моя задача лишь способствовать формированию механизма принятия решений», – отметил депутат.
Напомним, ранее в среду президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил продумать и реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
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