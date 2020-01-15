Мнение: Президентское послание — двухходовочка и готовимся к схватке

Выступление Президента оказалось на самом деле бо-о-о-льшим сюрпризом.

О чём шла речь?

Всю пылкую тираду главы государства можно разделить на две части: на»социальную» и на «конституционную».

И если первая, т.е. та, что оказалась посвящена социальным вопросам, не явилась чем-то неожиданным (этого ожидали и к этому готовились), то вторая действительно прозвучала шокирующе.

Итак, предлагается существенно ограничить права следующего главы государства путём очередных изменений в Конституции.

Принятие поправок, предложенных Путиным, означает, что главу кабмина, его состав будет предлагать президенту Дума, причём на безальтернативной основе. Отказаться от этих кандидатур будущий президент не сможет.

А силовых министров — Совет Федерации, т.е. Верхняя палата парламента.

Нет никаких сомнений, что эти поправки будут срочно приняты в самое ближайшее время. Ведь в них и заключается «конфетка».

Их примут гораздо быстрее, чем приступят *если вообще пристуят!) к выполнению обещаний Президента по резкому повышению уровня народного благосостояния, т.е. к фантику от неё

Не стоит питать тут никаких особенных иллюзий. Вся социальная тематика в Послании Путина была обычным прикрытием для его действительно важных предложений по внесению изменений в Конституцию в связи с предлагаемой реформой в формировании высших органов исполнительной власти, включая должность президента страны.

Обычная, но весьма лукавая двухходовка.

Что всё это означает?

Это означает, что народу опять-таки на безальтернативной основе предлагается компромисс:

— Мы вам денег подкинем, а за это немного изменим порядок назначений на высшие государственные должности и немного перераспределим властные полномочия между президентом и парламентом в пользу парламента. Теперь новый президент будет послушно исполнять волю Думы и Совфеда.

Ну что, уважаемые, вам назвать фамилию будущего председателя Совета Федерации? Того самого, кто, по мысли ВВП, будет рекомендовать будущему президенту России силовых министров?

Или уже догадались?

Правильно! Молодцы!

Вот и всё президентское послание.

Действительно, всех послали.

И в том самом направлении!

Ну, вы поняли, в каком.

И удивляться этому не приходится.

Радует здесь только одно: народ не дурак.

Он стремительно умнеет.

И хочется верить — полностью поумнеет, наконец.

А пока позвольте вас не поздравить, уважаемые.

Не с чем.

Ехидный Douglas

Послание нашего президента Федеральному собранию. Очередное.

Ну, там много всякого благолепного, что будет заболтано и засаботировано правительством, потому специального внимания не стоящего. Однако есть ряд моментов, что уже в этом году принципиально изменят политический пейзаж страны.

Итак:

1. чиновники высшего эшелона приватизируются Россией – иностранное гражданство для них запрещается;

2. вводится безусловный приоритет отечественного законодательства над международным, хотя бы и ратифицированным Россией;

3. формирование правительства в существенной части отдается на откуп Думе.

Все эти изменения проводятся через Конституцию по результатам предварительного референдума.

Очевидно, что Дума те законы примет, народ, конечно, заратифицирует, а вот дальше…

А дальше будет вот что.

Раз правительство теперь формируется по-новому, то нынешнее должно быть автоматически распущено.

Задачи для нового правительства те же – национальные проекты, которые текущее правительство, как мы знаем, в меру возможностей саботирует. Если новое правительство продолжает политику предыдущего, то есть продолжает саботаж, то тоже отправляется в отставку. Но теперь вслед за ним в отставку топают и депутаты Думы – потому как сами формировали.

В итоге мы получаем правительство, которое, наконец-то, займется развитием России, а не исполнением приказов финансового Интернационала. И это уже не прихоть лично Путина, а воля народа – в случае возмущения олигархат с его либеральным окружением поднимается на вилы законным образом…

И это правительство будет готово противостоять мировому кризису.

В общем, в концу лета следует ожидать кардинальных изменений во внутренней политике.

Изборгский клуб

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