Мнение: Президентское послание — двухходовочка и готовимся к схватке

Выступление Президента оказалось на самом деле бо-о-о-льшим сюрпризом.
О чём шла речь?
Всю пылкую тираду главы государства можно разделить на две части: на»социальную» и на «конституционную».
И если первая, т.е. та, что оказалась посвящена социальным вопросам, не явилась чем-то неожиданным (этого ожидали и к этому готовились), то вторая действительно прозвучала шокирующе.
Итак, предлагается существенно ограничить права следующего главы государства путём очередных изменений в Конституции.
Принятие поправок, предложенных Путиным, означает, что главу кабмина, его состав будет предлагать президенту Дума, причём на безальтернативной основе. Отказаться от этих кандидатур будущий президент не сможет.
А силовых министров — Совет Федерации, т.е. Верхняя палата парламента.
Нет никаких сомнений, что эти поправки будут срочно приняты в самое ближайшее время. Ведь в них и заключается «конфетка».
Их примут гораздо быстрее, чем приступят *если вообще пристуят!) к выполнению обещаний Президента по резкому повышению уровня народного благосостояния, т.е. к фантику от неё
Не стоит питать тут никаких особенных иллюзий. Вся социальная тематика в Послании Путина была обычным прикрытием для его действительно важных предложений по внесению изменений в Конституцию в связи с предлагаемой реформой в формировании высших органов исполнительной власти, включая должность президента страны.
Обычная, но весьма лукавая двухходовка.
Что всё это означает?
Это означает, что народу опять-таки на безальтернативной основе предлагается компромисс:
— Мы вам денег подкинем, а за это немного изменим порядок назначений на высшие государственные должности и немного перераспределим властные полномочия между президентом и парламентом в пользу парламента. Теперь новый президент будет послушно исполнять волю Думы и Совфеда.
Ну что, уважаемые, вам назвать фамилию будущего председателя Совета Федерации? Того самого, кто, по мысли ВВП, будет рекомендовать будущему президенту России силовых министров?
Или уже догадались?
Правильно! Молодцы!
Вот и всё президентское послание.
Действительно, всех послали.
И в том самом направлении!
Ну, вы поняли, в каком.
И удивляться этому не приходится.
Радует здесь только одно: народ не дурак.
Он стремительно умнеет.
И хочется верить — полностью поумнеет, наконец.
А пока позвольте вас не поздравить, уважаемые.
Не с чем.
Ехидный Douglas
Послание нашего президента Федеральному собранию. Очередное.
Ну, там много всякого благолепного, что будет заболтано и засаботировано правительством, потому специального внимания не стоящего. Однако есть ряд моментов, что уже в этом году принципиально изменят политический пейзаж страны.
Итак:
1. чиновники высшего эшелона приватизируются Россией – иностранное гражданство для них запрещается;
2. вводится безусловный приоритет отечественного законодательства над международным, хотя бы и ратифицированным Россией;
3. формирование правительства в существенной части отдается на откуп Думе.
Все эти изменения проводятся через Конституцию по результатам предварительного референдума.
Очевидно, что Дума те законы примет, народ, конечно, заратифицирует, а вот дальше…
А дальше будет вот что.
Раз правительство теперь формируется по-новому, то нынешнее должно быть автоматически распущено.
Задачи для нового правительства те же – национальные проекты, которые текущее правительство, как мы знаем, в меру возможностей саботирует. Если новое правительство продолжает политику предыдущего, то есть продолжает саботаж, то тоже отправляется в отставку. Но теперь вслед за ним в отставку топают и депутаты Думы – потому как сами формировали.
В итоге мы получаем правительство, которое, наконец-то, займется развитием России, а не исполнением приказов финансового Интернационала. И это уже не прихоть лично Путина, а воля народа – в случае возмущения олигархат с его либеральным окружением поднимается на вилы законным образом…
И это правительство будет готово противостоять мировому кризису.
В общем, в концу лета следует ожидать кардинальных изменений во внутренней политике.
Изборгский клуб
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