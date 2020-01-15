РБК: полные тезки российских бизнесменов и политиков получили «золотые паспорта» Мальты

Около десятка полных тезок крупных российских бизнесменов и их семьи в 2018 году получили гражданство Мальты, пишет издание РБК. Журналисты проанализировали документы, опубликованные на сайте МВД Мальты. Среди получивших паспорта находятся полные тезки:

основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова,

основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина,

основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций),

экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева,

бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика,

гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина,

членов совета директоров «Сити Инвест» банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина,

партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи (агентство «Иванян и партнеры» защищало интересы России в спорах с Украиной в ЕСПЧ из-за аннексии Крыма, с акционерами ЮКОСа и с Грузией),

председателя совета директоров чаефасовочной компании «Май» и экс-депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Лисиненко и его супруги.

Из всего списка получение мальтийского гражданства подтвердил только Лисиненко. Остальные бизнесмены либо отказались давать комментарии, либо не ответили на запросы журналистов.

Как пишет издание, они получили гражданство по специальной программе – в обмен на инвестиции в экономику страны.

Программа «Гражданство Мальты за инвестиции» была принята правительством Мальты в ноябре 2013 года и получила одобрение Европейской комиссии.

Согласно программе, гражданство Мальты, следовательно, и Евросоюза, куда Мальта входит с 2004 года, может получить частный инвестор в обмен на пожертвование в размере 650 тысяч евро. 70 процентов этой суммы идет в фонд Национального развития и социальной политики Мальты, остальные деньги – напрямую в госбюджет.

Ранее сообщалось, что, согласно данным правительства Мальты, за последнее время по меньшей мере 730 человек с известными в России именами стали новыми гражданами этой страны. Среди них: основатель и совладелец интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож, владелец инвестиционно-девелоперской компании Борис Минц, один из крупнейших землевладельцев Игорь Худокормов и главный управляющий директор и зампред правления «Альфа-Банка» Алексей Марей.

Согласно индексу компании Henley & Partners, паспорт Мальты входит в десятку самых влиятельных в мире и открывает безвизовый доступ в почти в 170 стран мира. Российский паспорт в этом индексе занимает 48-е место.

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