Путин предложил запретить быть президентом людям, которые имели иностранное гражданство или ВНЖ и жили в России менее 25 лет

Президент России Владимир Путин, выступая 15 января с посланием Федеральному собранию, предложил внести поправки в Конституцию, которые бы ограничили доступ к высшим государственным постам людям, имевшим или имеющим иностранное гражданство или вид на жительство.

«Считаю необходимым ввести следующие требования к лицам – главам субъектов, сенаторам, депутатам, главе правительства, его заместителям, министрам, судьям, – они не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство», – заявил Путин.

«Смысл миссии госслужбы именно в служении стране, и человек должен для себя решить, что для него важнее. И он должен связывать свою жизнь с Россией, без полутонов», – подчеркнул он.

Что касается поста президента России, то, по его словам, претендент на эту должность должен жить в России «не менее 25 лет». И не должен иметь вид на жительство или гражданство иностранного государства «когда-либо», а не только в момент, когда выдвигает свою кандидатуру.

Не исключено, что эта поправка предложена Путиным лично против оппозиционера Алексея Навального, у которого в начале 2000-х годов была компания в Черногории, а также против других оппозиционеров, которые были вынуждены уехать из страны на Запад.

«В 2007 году один мой знакомый предложил мне вложить деньги в строительство пары домов в Черногории. Идея показалась хорошей, я попытался привлечь соинвесторами пару знакомых. Нерезидентам землю там просто так не продавали, поэтому в наших планах, как и у любых других покупателей, была регистрация местной фирмы, чтобы купить землю на неё, – объяснял наличие фирмы за границей Навальный. – Но потом я пару раз (по два дня) съездил в Черногорию и убедился, что земля уже безумно дорогая и проект слишком рискованный. Проект был закрыт, в Черногории с 2007 года я ни разу не был».

Путин также отдельно подчеркнул, что согласен с поправкой в отношении слова «подряд» в главе о президентском сроке», которая запрещает одному человеку избираться более двух сроков подряд на пост президента России. Эта идея несколько раз озвучивалась в последние месяцы, и Путин уже ее одобрял. Ранее политик заявлял, что «отработал два срока подряд (с 2001 по 2008 год), затем ушел с должности президента на пост премьера, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост, что и сделал в 2012 году: «Потому что это было не два срока подряд», – говорил он.

Также он заявил, что в Конституцию России необходимо внести поправки, которые «гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве над требованиями международных законодательств и договоров». По словам Путина, решения международных судов на территории России должны исполняться «только в том случае, где они не противоречат нашей Конституции и не влекут ущемления прав и свобод наших граждан и государства».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту идею и заявила, что «мы живем в неспокойное время, и нужны дополнительные условия для обеспечения «абсолютного суверенитета» России.

Не исключено, что все перечисленные изменения будут вынесены на референдум по внесению поправок в Конституцию, который пройдет в ближайшее время. Путин заявил, что одобряет идею этого референдума.

Настоящее Время транслирует послание президента – его в прямом эфире смотрят фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло, Валерий Костенок и Даниил Конон:

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