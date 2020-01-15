«Это самое дорогое Послание президента!»: глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил выступление Путина

По расчетам чиновника, предложения президента обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Он анонсировал ряд масштабных мер по улучшению качества жизни населения, которые потребуют дополнительных расходов из бюджета.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предварительно оценил объем новых затрат в 400-500 миллиардов рублей – примерно 0,4-0,5 процента ВВП.

«Это самое дорогое Послание президента», – хитро прищурившись прокомментировал он журналистами.

Напомним, что в своей речи Путин сообщил о продлении программ материнского капитала до 2026 года, об увеличении его на 150 тысяч рублей для семей с двумя и более детьми, а также о распространении маткапитала в нынешнем размере на семей, где родится первый ребенок.

Также президент объявил о введении ежемесячных выплат семьям с низким уровнем дохода, которые растят детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В школа российский лидер распорядился ввести бесплатные горячие обеды для учеников с 1 по 4 класс. Учителям приказал дополнительно выплачивать с 1 сентября по 5 тысяч рублей за классное руководство.

В отношении высшего образования президент предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах.

Также Путин объявил о планах по строительству и техническому оснащению больниц и ФАПов, поликлиник и станций скорой помощи, и о выделении федеральных средств как на эти цели, так и на возведение жилья для врачей.

При этом Путин намерен не отменять налоговые льготы для бизнеса с целью сохранения притока инвестиций. За счет федерального бюджета президент предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового применения вычета.

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