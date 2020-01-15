Пытавший заключенного в ярославской колонии сотрудник ФСИН получил срок

Обвинение требовало для Сергея Ефремова пять лет лишения свободы.

Бывший сотрудник ярославской исправительной колонии №1 Сергей Ефремов получил четыре года тюрьмы. Он признан виновным в пытках над отбывающим срок осужденным Евгением Макаровым.

Решение вынес Заволжский суд Ярославля. Как передает 360, прокуроры просили посадить Ефремова на пять лет.

Свою вину подсудимый признал, он готов принести извинения заключенному, который подвергался пыткам. В оправдание Ефремова его защитник утверждал, что тот лишь выполнял распоряжения начальства и не мог уклониться от них.

Дело против Ефремова велось по статье 286, о превышении должностных полномочий. Кроме срока в колонии, он лишился звания капитана. Также бывшему сотруднику ФСИН запрещено занимать руководящие должности в органах правопорядка.

Всего в деле о пытках в ярославской ИК-1 значится 17 фигурантов. В частности в рамках следствия были задержаны бывший руководитель исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов.

Евгения Макарова пытали в колонии в 2017 году. Видео пыток опубликовали примерно через гол, в июле 2018 года. Запись появилась на сайте «Новой газета». Второе видео было опубликовано в августе 2018 года. Эти ролики фсиновцы снимали для отчета перед начальством о проведении «воспитательной работы».

Евгений Макаров и ранее жаловался на издевательства, но Следственный комитет не нашел нарушений режима.

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