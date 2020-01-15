Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет ввел Путин в ходе послания Федеральному собранию

Выплаты получат семьи с доходами не больше прожиточного минимума на человека.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
«Мы должны работать по всем направлениям поддержки семьям. Но есть фактор, который является прямой угрозой демографии – это низкие доходы населения. Часто бывает, что даже в том случае, когда работают оба родителя, доходы в семье низкие. Мы приняли меры по решению этой проблемы, подразумевающие выплаты таким семьям с детьми», – объявил глава государства.
При этом действовать программа выплат начинает немедленно, с 1 января 2020 года.
Сумма выплат в среднем по России составит около 11 тысяч рублей.
Получать деньги смогут те семьи, чей доход не превышает прожиточного минимума на одного человека.
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