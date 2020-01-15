Путин увеличил маткапитал и приказал выплачивать его уже на первого ребенка

15.01.2020, 13:53, Новости дня

Семьи с двумя детьми будут отныне получать 616617 рублей.

В ходе Послания президента Федеральному собранию Владимир Путин объявил о новых условиях выплат материнского капитала и о продлении программы как минимум до конца 2026 года.

Отныне на маткапитал смогут претендовать семьи, в которых есть всего один ребенок. Им будут выплачивать 466 тысяч 716 рублей.

Те же, кто воспитывает двоих, получат прибавление выплат до 616 тысяч 617 рублей. Прибавка составит 150 тысяч рублей. Путин заверил, что ежегодно сумма будет индексироваться.

Если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго на родителей уже будут распространяться новые условия выплат.

«Льготную ставку ипотеки для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредит», – добавил президент.

Также в ходе Послания глава государства сообщил о введение новых ежемесячных выплат для семей и низким доходом, где растут дети в возрасте от 3 до 7 лет.



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