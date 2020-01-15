Горячие обеды бесплатно младшим классам и 5000 рублей за классное руководство, – Путин

Платить преподавателям будут из федерального бюджета.

За классное руководство с 1 сентября 2020 учителям будут дополнительно выплачивать по 5000 рублей. Также отменяется плата за горячие обеды для учеников с 1 по 4 класс.

Такие нововведение в жизни российской школы анонсировал президент Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию 15 января.

Платить педагогам за классное руководство будут из средств федерального бюджета. При этом действующие сейчас региональные выплаты за классное руководство будут сохранены.

Говоря о нуждах семей, в которых есть дети школьного возраста, Путин заявил: «Когда ребёнок идёт в школу, мать может начать работать, доходы растут. Но появляются дополнительные расходы на школу. Семьи надо поддержать».

Обеспечения бесплатным горячим питанием младших школьников будет вестись за счет федерального бюджета с привлечением ресурсов также регионального и местного бюджетов.

«Призываю коллег обеспечить детей горячим питанием к 2023 году», – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что важно не только ввести бесплатные обеды, но и наладить необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты.

Ранее в ходе Послания Путин объявил о продлении сроков выплат материнского капитала и о новых условиях программы.

Также президент ввел ежемесячные выплаты для семей с низким доходом, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пакет демографических и социальных стимулов, о котором Путин сказал во время послания Федеральному собранию, обойдется бюджету в сотни млрд рублей в этом году. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. «В этом году это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», — высказал оценку Силуанов. По его словам, финансово обеспечить эти меры поможет улучшение собираемости […]