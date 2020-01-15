Путин запретил депутатам, министрам и губернаторам иметь вид на жительство за границей

Запрет коснется также сенаторов и судей.

В Послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин обрушился на тех государственных чиновников, кто не связывает свое будущее с Россией и потому обзавелся ВНЖ за границей.

Глава государства считает невозможным для членов законодательной и исполнительной власти иметь вид на жительство за рубежом.

«Миссия госслужбы именно в служении. Человек, выбирающий этот путь, должен понимать, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, безо всяких полутонов и допущений», – заявил Путин.

Напомним, что 15 января стало известно о ряде крупных бизнесменов, в том числе нескольких видных функционерах «Единой России», предположительно получивших «золотые паспорта» ЕС, оформив гражданство Мальты.

Российский лидер отметил, что еще жестче требования будут к кандидатам в президенты – для них должно быть строго запрещено обладание двойным гражданством и иностранным ВНЖ на протяжении всей жизни. Также соискатель на пост президента должен проживать в России не менее 25 лет.

Также в ходе Послания Путин анонсировал изменения в системе материнского капитала – он увеличится для семей с двумя детьми, а в нынешнем размере распространится на семей, где родится первенец.

Появятся также ежемесячные выплаты для семей с низким уровнем доходов, где есть дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Коснулся президент и темы школы – учителям начнут доплачивать из федерального бюджета за классное руководство, а ученики младших классов будут получать бесплатные горячие обеды.

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