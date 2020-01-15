Microsoft создаст ноутбук на солнечной батарее

15.01.2020, 13:52, Новости дня

Американская корпорация Microsoft продемонстрировала концептуальную версию ноутбука, который заряжается благодаря солнечной энергии.

Зарубежные источники выразили предположение, что модель может пополнить известную линейку планшетов Surface Pro. Особенностью новинки значится то, что на задней панели ноутбука применили фотоэлементы, которые имеют непосредственную связь с батареей устройства.

Преимуществом нового ноутбука является то, что здесь применят возможность зарядка устройства даже в тот момент, когда модель выключена и находится в пассивном состоянии. Все фотопанели спрятаны внутрь устройства, за счет чего техника сможет оказаться более привлекательной и не иметь внешних признаков отличий от традиционных ноутбуков.



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