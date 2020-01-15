Недорогой смартфон Xiaomi Mi A2 получил Android 10

Выход смартфона Xiaomi Mi A2 состоялся в прошлом году и изначально из коробки модель работала на операционной системе Android 8.1 Oreo.

Вместе с тем производитель анонсировал, что в скором времени аппарат получит новую ОС Android 10. С момента выхода смартфона уже появилась обновленная прошивка на базе Android 9 Pie, однако теперь аппарат похвастается более продвинутым исполнением и расширенным функционалом.

Размер нового обновления системы составляет 1,3 гигабайта. В свою очередь, процесс обновления проходит в несколько этапов и пока воспользоваться ОС Android 10 могут лишь пользователи в Китае. Разработчики анонсировали, что позже обновление поступит на все устройства по всем странам мира.

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