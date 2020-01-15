Видео: Пассажирские лайнеры, сбитые ракетами

Иранские власти признали ошибку своих военных, сбивших украинский Boeing-737, на борту которого находились 176 человек. По озвученной версии, самолет пролетал недалеко от стратегических объектов страны, один из операторов ПВО принял его за ракету и решил ликвидировать.

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