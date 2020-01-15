Путин поручил ОНФ проконтролировать строительство ФАПов

В 2020 году необходимо завершить развертывание сети фельшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в России, сообщил президент Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

Путин заявил, что в 2020 году в РФ необходимо «в полном объеме завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов», передает ИА REGNUM.

«Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, что смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления и с ходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должны быть возможности оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет», – сообщил Путин.

Российский лидер указал, что просит «Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов».

Также российский лидер указал, что с 1 июля 2020 будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Готовя текст послания, Путин традиционно провел серию встреч с главами профильных министерств и ведомств. Одно из таких совещаний состоялось 13 января. В Кремле сообщали, что «обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки».





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