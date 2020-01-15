Мнение: Угроза зелёного идеализма, Германия на стороне России и Грета-инквизиторша

1. Всё больше и больше признаков того, что господствующей идеологией в Германии и Европейском Cоюзе становится зеленизм. Те робкие голоса, которые высказываются против него, вынуждены искать себе трибуну за рубежом. Об одном таком вопле отчаяния рассказывает Виктор Мараховский:

https://ria.ru/20200112/1563288034.html

В американском издании The New York Times появилась довольно паническая публикация немецкого журналиста в защиту атомных электростанций. Публикация — неожиданная по двум причинам. Во-первых, автор встаёт на пути у прогресса и впрягается за опасную для природы технологию. Во-вторых, он делает это на страницах издания — рупора мирового прогресса. Выступить против «зелёной» энергетики в NYT — примерно то же, что защищать там Путина. Или даже Трампа.

Суть статьи: последний ядерный реактор на территории ФРГ будет остановлен в 2022 году. Последняя угольная станция замрет несколько позже, в 2038-м. Одновременно правительство стимулирует покупку электромобилей, которые потребуют больше электроэнергии. В связи с этим нелишне напомнить, что с 1990 года, когда Германия впервые запустила программы по энергосбережению, потребление энергии увеличилось в стране на десять процентов (без соответствующего роста населения). И, вероятно, продолжит расти и дальше.

При этом расширение использования многих «зелёных» источников энергии, возможно, близко к своим пределам. Жители и так уже сыты нависающими над ними ветрогенераторами. Тут и там немцы протестуют против строительства новых ветряков, круглые сутки гудящих и выносящих им мозг непрерывной игрой в «день-ночь-день-ночь» (попробуйте жить в обстановке, когда тень от гигантской лопасти падает на ваш дом каждые пару секунд). При этом располагать новые ветряки вдали от населенных пунктов трудно по простой причине: Германия вся заселена. Втыкать новые ветрогенераторы становится просто некуда.

Итог: ФРГ может столкнуться с дефицитом банального электричества.

Но при этом 60% граждан по-прежнему настроены категорически против АЭС, «потому что они радиоактивные», «потому что была авария в Фукусиме» (или, добавим от себя, потому что они смотрели «Чернобыль«» и им зашло).

Далее Виктор рассуждает о том, что зелёные активисты – это такая разновидность боевых идеалистов, которые, прикрываясь моральной правотой в каком-либо узком вопросе (например: «экология хорошо, загрязнение плохо») готовы продвигать свои идеи в жизнь, не считаясь с последствиями и побочными эффектами (порою чудовищными). Воинствующий идеализм, по мнению Виктора, – это «идеальная чума XXI века».

Здесь следует уточнить, однако, что такой же мировой чумой боевые идеалисты были и в XX веке, и во многих других веках. Просто раньше они были других цветов (не зелёные), и брали на щит другие идеологемы (например: «справедливость хорошо, неравенство плохо»).

2. К счастью, во многих важных вопросах Германия пока ещё остаётся рациональной и прагматичной. Последние политические события заставили Ангелу Меркель вновь открыто встать на сторону Владимира Путина. Вот что пишет про это Иван Данилов:

https://ria.ru/20200111/1563323891.html

Во-первых, Ангела Меркель в очередной раз заявила о неприятии американских экстерриториальных санкций и подчеркнула, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом, который должен быть достроен, «несмотря на эти санкции». <…>

Ангела Меркель подчеркнула приверженность сохранению так называемой иранской ядерной сделки и сделала это, несмотря на требования Вашингтона, который желает организовать максимальное международное давление на Иран и на иранскую экономику. И в этом вопросе наблюдалась очевидная синергия с позицией российского лидера… <…>

Отвечая на вопрос немецкого журналиста о сближении с Россией в ущерб США, Ангела Меркель сформулировала смелый тезис, что Германия и Европа прежде всего преследуют свои интересы, а Россия — свои и что сейчас удается найти общие интересы по некоторым вопросам, несмотря на продолжающиеся разногласия по другим вопросам. Интересы Вашингтона, который Меркель назвала «союзником», в этом уравнении интересов демонстративно «вынесены за скобки». <…>

Напомним, что, с точки зрения значительной части заокеанских экспертов, от иранской эскапады Дональда Трампа выиграл лично Владимир Путин, причем выигрыш заключается не только в усилении роли Москвы на Ближнем Востоке, но и в том, что Белый дом фактически толкает Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель на сближение с Россией.

В качестве доказательной базы этой теории, например, Associated Press приводило следующее наблюдение о действиях европейских лидеров сразу после новостей об убийстве Сулеймани.

«Путин был первым мировым лидером, с которым говорил президент Франции Эммануэль Макрон, узнав об атаке американского беспилотника в пятницу. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель едет в Кремль, чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке». <…>

Нельзя не заметить и определенный медийный троллинг со стороны немецкой официальной пропаганды. Например, государственное иновещательное СМИ Deutsche Welle пишет в своем обзорном материале о визите канцлера в Москву, что «в то время как США и Иран стояли на грани войны, лидеры Германии и России составили план встречи в Москве», и что «изменение баланса на Ближнем Востоке может заставить Берлин довериться Москве в поисках решений».

3. Наша любимица Грета Тунберг постепенно взрослеет и вскоре уже не сможет играть пропагандистскую роль «ребёнка, устами которого глаголет истина». Поэтому она примеривает на себя другие роли и амплуа, которые помогут ей сохранить выдающееся место среди лидеров Зелёного крестового похода.

Грета возложила на себя обязанности Великой зелёной инквизиторши, которая обличает мировых знаменитостей в постыдной углеводородной ереси:

https://lenta.ru/news/2020/01/13/federer/

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на критику экоактивистки Греты Тунберг. Его слова приводит France24.

Федерер заявил, что воспринимает проблему изменения климата очень серьёзно, и пообещал вести диалог со своими спонсорами по таким важным вопросам. Он сказал, что пожертвует деньги на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

10 января Тунберг репостнула в Twitter запись с критикой Федерера, подписавшего контракт с банком Credit Suisse, инвестирующим в добычу полезных ископаемых. Тунберг присоединилась к акции под тегом #rogerwakeupnow («Роджер, очнись прямо сейчас»), цель которой — заставить теннисиста отказаться от сотрудничества с организацией, наносящей вред окружающей среде.

Credit Suisse вкладывает деньги в компании, которые ищут новые месторождения ископаемого топлива. С 2016 года банк инвестировал порядка 57 миллиардов долларов.

Как мы видим, просто отмахнуться от притязаний зелёных активистов – уже не вариант. Федереру пришлось изворачиваться и обещать покрыть грехи пожертвованиями на благое для экологии дело.

Всё идёт к тому, что сомневаться в зелёной идеологии вскоре будет неполиткорректно не только в Германии, но и в большинстве стран Европы. После нескольких десятилетий оттепели Запад снова становится местом, в котором инакомыслящим разумнее держать рот на замке.

Источник: Место для дискуссий

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