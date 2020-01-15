Фотографа обвинили в совращении восьми школьниц в Омске

Омскому фотографу Андрею Москаленко предъявили обвинение в совращении восьми школьниц, пишут местные СМИ.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы в суд, передает Om1.ru.

Обвиняемому грозит до 12 лет колонии.

Отмечается, что 35-летний мужчина работал педагогом дополнительного образования, обучал детей фотографии. По версии следствия, он совращал девочек в возрасте от 12 до 15 лет, всего по делу проходят восемь школьниц.

На персональном компьютере подозреваемого также нашли фотографии обнаженных детей.

В ноябре в Иркутске подросток и случайный прохожий помешали подозреваемому украсть и изнасиловать девятилетнюю девочку.

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