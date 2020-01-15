Путин отметил важность проекта «Россия – страна возможностей»

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил важность реализации проекта «Россия – страна возможностей».
«Чтобы талантливые, достойные люди играли значимую, лидерскую роль в национальном развитии, мы запустили проект «Россия – страна возможностей». Уже более 3,5 млн человек стали участниками его конкурсов и олимпиад. И эта система будет постоянно развиваться дальше», – передает его слова RNS.
«Россия – страна возможностей» создана по инициативе президента РФ и развивает одноименную платформу, объединяющую 17 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие. Стартующий проект направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сферах информационных технологий, цифровой трансформации, управления проектами, предпринимательства и дизайна.
В среду Путин выступил с посланием Федеральному собранию.
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