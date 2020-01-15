Задержанный прогрыз себе руки в отделении полиции в Петербурге

В Петербурге мужчина в отделе полиции искусал себе руки на глазах у других задержанных, пишут СМИ.

Мужчина находился в неадекватном состоянии, его доставили в отдел за мелкое хулиганство, передает РЕН-ТВ.

После инцидента его доставили в больницу, состояние оценивается как тяжелое.

В октябре 2019 года задержанный в Калининграде повредил батарею в отделении полиции и скончался от термических ожогов.

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