Задержанный прогрыз себе руки в отделении полиции в Петербурге

15.01.2020, 13:37, Новости дня

В Петербурге мужчина в отделе полиции искусал себе руки на глазах у других задержанных, пишут СМИ.

Мужчина находился в неадекватном состоянии, его доставили в отдел за мелкое хулиганство, передает РЕН-ТВ.

После инцидента его доставили в больницу, состояние оценивается как тяжелое.

В октябре 2019 года задержанный в Калининграде повредил батарею в отделении полиции и скончался от термических ожогов.



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