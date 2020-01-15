В Минтруда оценили расходы на увеличение материнского капитала

Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на предложения президента Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в 2020 году.
«По моим прикидкам в этом году это будет дополнительно расходов около 100 млрд рублей, чуть-чуть меньше», – передает ТАСС слова Топилина.
Он добавил, что средств на реализацию озвученных президентом предложений в бюджете пока нет.
«Пока нет. В стране они есть, но в бюджет потребуются поправки — и в бюджет федеральный, и в бюджет Пенсионного фонда, применительно к материнскому капиталу», – ответил министр на вопрос есть ли в бюджете необходимые средства.
Напомним, ранее в среду президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.
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