Путин предложил ряд поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию.

Так, президент указал, что потенциал всех уровней власти РФ нуждается в дальнейшем развитии. Он подчеркнул, что изменения в основной закон РФ должны прямо гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве. Он также пояснил, что международные акты должны действовать только в той части, которые не противоречат Конституции России.

«Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны. РФ вернулась в международную политику, как страна, с мнением которой нельзя не считаться», – указал Путин, передает РИА «Новости».

В то же время Путин заявил, что необходимости в новой Конституции нет, а потенциал нынешнего основного документа страны не исчерпан.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр, которого в Иране объявили персоной нон грата покинул Тегеран. Об этом сообщает иранское агентство IRNA. Его отъезд сопровождался предварительным уведомлением и на основании дипломатического протокола. Агентство отмечает, что британские дипломаты заявили о заранее запланированном визите Макэйра в Лондон. Посол якобы намерен вернуться на работу в посольство Великобритании в Иране. […]