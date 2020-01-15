Путин предложил ужесточить требования к кандидату в президенты России

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты.

Глава государства подчеркнул, что кандидаты в президенты должны проживать в РФ не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства, передает РИА «Новости».





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