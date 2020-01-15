Создавать страховой запас газа на 2020 год нет смысла – Макогон

В январе уже «нет смысла» создавать страховой запас газа на 2020 год, заявил 14 января в Facebook глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
«Очевидно, что создавать страховой запас на 2020 год в середине января уже нет смысла. Но нужно думать уже о следующей зиме. Кто будет создавать запас газа на зиму 2020/21? Опять правительство обяжет «Нафтогаз? Будут ли у «Нафтогазу» выделены средства на создание такого запаса? А это могут быть сотни миллионов долларов. Я лично считаю, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание такого запаса газа», – написал Макогон.
Очевидно, что создавать страховой запас на 2020 год в середине января уже нет смысла. Но нужно думать уже о следующей…
Posted by Sergiy Makogon on Teisipäev, 14. jaanuar 2020
Согласно обнародованному на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды проекту постановления («Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год»), правительство не планирует создавать запас в этом году. «Установить, что в 2020 году поставщики природного газа создают страховой запас природного газа в размере 0% запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц», – сказано в тексте.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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