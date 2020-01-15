Спецназ России получит «летающий танк»

Российские спецназовцы получат на вооружение эксклюзивный военный вертолет под неофициальным наименованием «летающий танк». Его тестирование начнется осенью нынешнего года.

Бронированным тяжеловооруженным механизмом окажется Ми-8, который по своей огневой мощи будет лучше нынешних вертолетов. Конструкторскую работу «Сапсан» уже одобрили в Минобороны РФ весной прошлого года. По определенным данным, машина станет использовать управляемые сверхдальнобойные ракеты «Гермес-А» с дальностью до двух десятков километров и стандартные для ударных вертолетов «Атака» в вариантах с термобарической и кумулятивной боевыми частями.

Также «летающий танк» могут оснастить бомбами до полтонны, автоматическими гранатометами, реактивными снарядами и контейнерами с авиационными пушками. По словам опытных пилотов, данная машина создана для защиты бойцов отечественной армии в боевых сражениях.

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