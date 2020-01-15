Мнение: Как аятоллы чекистов подвели

Итак, Иран признал, что сбил рейс 752.

Конец уверткам и лжи.

МИД России в ауте. На официальном сайте никаких комментариев.

Замминистра Рябков делал на протяжении последних дней заявления в поддержку Ирана. «Оснований обвинять Иран в падении «Боинга» нет». «Возлагать ответственность за крушение на Тегераном украинского лайнера преждевременно». То ли Иран не информировал своего «союзника» о том, что на самом деле произошло, то ли Рябков надеялся на многолетнее разбирательство. Как со сбитым Путиным «Боингом» над Украиной.

Но развязка наступила быстро.

МИДовский защитный фонтан бил все эти дни не переставая. А сегодня после признания Ирана сначала опал до вялой струи, а затем и вовсе заткнулся.

Но пока российская дипломатия собирает свои расстроенные иранским признанием полки, тему слили для комментариев в Госдуму и Совет Федерации. Бросили депутатов на передовую.

И понеслась песня, которую мы вчера и предполагали. Иран виноват, но причина все равно в Америке. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА "Новости", что осуждения заслуживают и Тегеран, и Вашингтон, который спровоцировал Иран на ответный удар. Да-да, разумеется. Особенно учитывая тот факт, что Соединенные Штаты убили Сулеймани на территории соседнего Ирака и никаких ударов по Ирану не наносили.

Но в комментариях думцев и членов Совета Федерации обнаружилась еще одна тенденция – поскорее забыть это неприятное дело.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что «инцидент должен быть закрыт».

Конечно, неприятно, когда у тебя в союзниках страна, сбившая гражданский самолет. Впрочем, власти нашей страны еще хуже своих иранских друзей. Те нашли в себе силы быстро признаться в преступлении. А российские власти до сих пор, много лет, с остервенением отрицают, что сбили над территорией Украины гражданский самолет. И тоже валят вину на Украину, мечтая, чтобы «эпизод был закрыт». Но он закрыт не будет. Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Иранские аятоллы это быстро смекнули. В отличие от тупых кремлевских чекистов.

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Источник: СерпомПо

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