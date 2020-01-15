Путин: Надежная безопасность позволяет сосредоточиться на внутренних вопросах

15.01.2020, 13:26, Новости дня

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, заявил, что достижения в военной сфере позволяют РФ сделать гораздо больше для решения внутренних вопросов.

«Надежная безопасность создает основу для прогрессивного, мирного развития России. Позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей. Величие РФ неотделимо от достойной жизни каждого гражданина», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, РФ «никого не догоняет».

«В этой гармонии сильной державы и благополучия людей вижу основу нашего будущего», – добавил российский лидер.

«Движение к этой цели возможно только при участии общества, наших граждан. И, конечно, при напряженной, результативной работе всех ветвей и уровней власти, потенциал которых требует дальнейшего развития», – отметил Путин.



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