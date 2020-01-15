В Германии экс-дипломата ЕС заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Генпрокуратура Германии начала расследование против экс-дипломата ЕС из ФРГ и двух лоббистов по подозрению в шпионаже на Китай, пишут немецкие СМИ.
Правоохранители в среду утром провели обыски в офисах и квартирах в Берлине и Брюсселе, передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.
Также обыски проходят в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Бавария.
По данным следствия, двое подозреваемых передавали министерству госбезопасности КНР частную и служебную информацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в 2019 году китайских ученых начали массово изгонять из Соединенных Штатов.
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