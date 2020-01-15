«Постаревший» Андрей Григорьев-Апполонов перепугал поклонников фото, сделанным на Бали

Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов перепугал поклонников снимком, сделанным на Бали, где выглядит постаревшим. На лице певца явно видно солнечный ожог, по всей видимости, артист переборщил с загаром.

Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию. На снимке хорошо видно его лицо, которое пострадало от воздействия солнечных лучей. Многие поклонники отметили, что не стоит так увлекаться солнечными ваннами, ведь это вредно для кожи. Шея и руки певца также пребывают не в лучшем виде. Видимо, артист злоупотребляет отдыхом на пляже под палящим солнцем. Находящийся на отдыхе участник группы «Иванушки International», по мнению некоторых подписчиков, несколько запустил себя – на его лице видна состарившая его небрежная щетина. Кто-то из фолловеров даже назвал звезду «красивым дедком».

В основном фото артиста все же понравилось подписчикам. Они отметили, что снимок демонстрирует всю солнечную натуру певца. Среди тех, кто высоко оценил публикацию Григорьева-Апполонова, были и знаменитости, например, Екатерина Стриженова.

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