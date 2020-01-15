Путин: К 2021 году в России необходимо создать ещё 177 тысяч мест в яслях

Обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на первоочередной задаче приумножения и сбережения населения. Также глава государства заявил, что к 2021 году есть острая необходимость создания ещё более 177 тысяч мест в яслях.
По словам Путина, на данный момент не существует универсального решения демографических проблем, но властям необходимо выстаивать долгосрочную поддержку семьям, в том числе, многодетным и неполным. Это позволит уйти от отрицательных прогнозов, но одной из важных задач в данном случае является выяснение всех причин, создающих проблемы «ячейкам общества».
Также Путин напомнил о выделенных на создание 255 тысяч мест в яслях средствах и не полученных некоторыми дошкольными заведениями лицензиях, что в итоге отрицательно сказалось на проведении запланированных работ. Глава государства высказал недовольство данным фактом, подчеркнув, что «пробелы нужно навёрстывать», а потому до следующего года создать 177 тысяч мест в яслях.
Глава РФ выступает с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж». Для Путина как действующего президента страны оно стало уже 16-м из оглашенных 26-и в России, напоминает интернет-портал «ПолитЭксперт».
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