Путин счел важным активное развитие волонтерского движения в России

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что считает очень важным масштабное развитие волонтерского движения в России.

«Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития», – сказал глава государства.

«Очень важно, что действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов», – сообщил Путин.

«Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект «Волонтеры Победы», – добавил он.





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