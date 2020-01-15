«Сніг». Вышел клип Гайтаны. Видео

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Видео: Gaitana / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Социально-экономические инициативы президента РФ Владимира Путина в 2020 году обойдутся в 0,3 триллиона рублей, с 2022 года они будут стоить более 0,6 трлн рублей в год, заявило Минэкономразвития. «Суммарная стоимость пакета в текущем году составит около 0,3 трлн рублей, а начиная с 2022 года будет составлять более 0,6 трлн рублей в год», – передает РИА […]
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