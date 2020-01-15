Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов Кабмина – Гончарук

Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило актуальность. Об этом 15 января сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, среди ликвидированных оказались межведомственные комиссии и координационные органы.

«Ранее мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета министров Украины», – написал Гончарук.

В сообщении премьер указал, что правительство также создало 264 вспомогательных органа. Позднее эта информация была удалена из публикации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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