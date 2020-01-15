Украинский бизнесмен из Австралии: Структура экономики Австралии и Украины настолько схожи, а результаты настолько различны, что иногда становится больно за родную страну

15.01.2020, 13:18, Новости дня

Структура экономики Австралии и Украины похожи, но результаты – различны, заявил в интервью изданию «ГОРДОН» украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее.

«Между Украиной и Австралией можно проводить много параллелей. Как ни парадоксально, но обе страны являются естественными конкурентами друг друга, поскольку структура экономики Австралии очень схожа со структурой экономики Украины. Например, как и в Украине, основные экспортные товары Австралии – это железная руда, уголь и товары сельского хозяйства. В последние годы, правда, когда закончилось освоение крупных газовых месторождений, добавился и экспорт газа», – сказал бизнесмен.

По его словам, до этого момента Австралия выглядела «как удавшийся вариант независимой Украины».

«Страна добывала руду и уголь и продавала в Китай, Японию и другие страны мира. От Великобритании нам в наследство в том числе досталась система образования, которая тоже стала одной из ведущих экспортных отраслей. Более того, экспорт услуг образования превысил по показателям туризм и стал третьим по величине контрибьютором в экспорт Австралии. В общем, структуры экономики Австралии и Украины настолько схожи, а результаты настолько различны, что иногда становится больно за родную страну. Потому что есть наглядный пример, как, сидя на больших запасах природных ресурсов, можно иметь нормальную демократию и почти 30 лет беспрерывного экономического роста», – добавил Будкин.

Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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