Скандалы: Мальтийский орден заговорит по-русски

Российские бизнесмены продолжают в рекордных количествах покупать гражданство зарубежных европейских стран по программам «золотых паспортов»

Состоятельные россияне продолжают в рекордных количествах покупать гражданство зарубежных стран по программам «золотых паспортов», стоящим сотни тысяч евро на человека. Еще несколько десятков человек с типичными российскими именами и фамилиями, полные тезки крупных бизнесменов, чиновников и членов «Единой России», в том числе фигурирующих в списке Forbes, стали гражданами Мальты в 2018 году.

В опубликованном правительством страны списке фигурируют имена и фамилии бывшего участника первой сотни Forbes и акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.

Мальтийцами также стали полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина, перечисляет РБК.

Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году. «Речь идет о глобализации бизнеса — мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы», — объяснил он.

Каждый второй участник программы «Гражданство за инвестиции», действующей на Мальте с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ.

Чтобы стать гражданами Мальты, они должны были внести взнос в размере 650 тысяч евро, инвестировать не менее 350 тысяч евро в недвижимость Мальты и не менее 150 тысяч — в утвержденные правительством облигации.

В 2014-16 гг гражданство Мальты приобрели основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис. Все трое входили в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соответственно.

Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея — главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.

Также в списке — семья владельца крупной девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимира Воронина, топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, включенный в рейтинг топ-25 самых в ысокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; Дмитрий Дойхен и Николая Фартушняк — сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров «Спортмастер»; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие.

Оригинал материала: «Finanz.ru»

«Finanz.ru», 14.10.19, «Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 7 раз»

Санкции Запада, амнистия капиталов, призывы к деофшоризации и патриотическим инвестициям не смогли остановить реку российских денег, текущую в направлении популярных офшорных зон.

Отток капитала из России в виде прямых инвестиций в зарубежные, преимущественно офшорные компании вновь ускорился, а по ряду юрисдикций, включая Кипр и Сингапур, достиг исторических рекордов, свидетельствует статистика ЦБ.

В третьем квартале граждане и компании РФ вывели из страны 7,5 млрд долларов через инвестиции в иностранный бизнес, отчитался центробанк в оперативной оценке платежного баланса (.xls).

По сравнению со вторым кварталом (4,4 млрд долларов) сумма выросла в 1,7 раза, а если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (1,1 млрд долларов) — более чем в 7 раз.

Накопленным итогом за 9 месяцев в виде прямых инвестиций страну покинули 20,7 млрд долларов — на 13% больше, чем в 2018 году. Общий отток с начала 2017 достиг 86,8 млрд долларов.

Страновая структура этих потоков остается офшорной почти на 100%. Согласно последним данным ЦБ (на апрель-2019), две трети всех инвестиций россиян за рубежом приходится на Кипр (.xls).

В первом квартале граждане РФ и бизнес перевели туда еще 5,389 млрд долларов. Общая сумма размещенных на Кипре российских денег достигла 186,3 млрд долларов и в 8 раз превысила ВВП полуострова. С начала охлаждения отношений с Западом, санкций и провозглашения курса на деофшоризацию инвестиции на Кипр выросли на 22%, или 34 млрд долларов (.xls).

Еще 267 млн долларов было выведено в Ирландию, сохраняющую статус налогового рая из-за низких ставок налога на прибыль; 196 млн долларов утекло на остров Джерси; 263 млн — на Виргинские острова, 160 млн — в Люксембург, 552 млн — в Нидерланды, 47 млн — на Багамы.

Сложности, согласно данным ЦБ, возникли у состоятельных россиян в Швейцарии, откуда в первом квартале пришлось вывести 1,284 млн долларов. В качестве новой «копилки» офшорных капиталов был выбран Сингапур: за квартал туда было переправлено 1,797 млрд долларов, а с начала 2017 года — почти 10 млрд.

В результате сумма прямых инвестиций из России в Сингапур выросла в 4,5 раза и на апрель установила новый исторический рекорд — 3,749 млрд долларов.

Обратный поток денег — прямые инвестиции из-за рубежа — не покрывает бегство капитала. «Объём прямых инвестиций резидентов за рубеж продолжает превалировать над инвестициями нерезидентов в Россию», — констатирует аналитик Промсвязьбанка Денис Попов: с начала года разница составила 1,2 млрд долларов.

Вслед за реальным сектором деньги выводят банки: во втором квартале они инвестировали в иностранные активы 13,2 млрд долларов, а в третьем — еще 1,2 млрд, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Чистый отток капитала, по данным ЦБ, замедлился с 34,4 млрд долларов в прошлом году до 24,8 млрд долларов (за январь-сентябрь). Однако тот факт, что частный сектор продолжает активно аккумулировать иностранные инвестиции выглядит тревожно, поскольку свидетельствует о нежелании бизнеса инвестировать внутри страны, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Это фактор риски и для рубля, говорит он: валютный рынок становится зависимым от потоков спекулятивного иностранного капитала в госдолг, которые пока поддерживают рубль, но могут развернуться в обратном направлении в случае, например, угрозы новых санкций или ухудшения конъюнктуры.

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