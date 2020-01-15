В Турции назвали сроки ввода в строй С-400

Турецкие военные специалисты продолжают проводить работу по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Процесс обучения [эксплуатации С-400] и введения в строй С-400 продолжается. Это действительно принципиальная тема. Как и говорил наш президент [Турции Тайип Эрдоган], этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Тюркие» слова Акара.

Напомним, в декабре министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что Анкара была вынуждена закупить у РФ комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.





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