В Турции назвали сроки ввода в строй С-400

Турецкие военные специалисты продолжают проводить работу по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Процесс обучения [эксплуатации С-400] и введения в строй С-400 продолжается. Это действительно принципиальная тема. Как и говорил наш президент [Турции Тайип Эрдоган], этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Тюркие» слова Акара.
Напомним, в декабре министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что Анкара была вынуждена закупить у РФ комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Социально-экономические инициативы президента РФ Владимира Путина в 2020 году обойдутся в 0,3 триллиона рублей, с 2022 года они будут стоить более 0,6 трлн рублей в год, заявило Минэкономразвития. «Суммарная стоимость пакета в текущем году составит около 0,3 трлн рублей, а начиная с 2022 года будет составлять более 0,6 трлн рублей в год», – передает РИА […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гордон о нормандском саммите: Насколько мне известно, сегодня будут низвергнуты Минские соглашения / 9 декабря
- Помпео о встрече с Лавровым: Мы потратили немало времени на разговоры об Украине / 11 декабря
- В Кабмине назвали основную версию пожара в одесском колледже / 21 декабря
- Артисты «Аншлага» ответили на выпад участницы КВН / 24 декабря
- Песков переадресовал кабмину вопрос компенсаций за запрет полетов в Грузию / 25 декабря
- Daily Beast — ведущий Fox News признался, что в украинском конфликте болеет за Россию / 26 ноября
- Bloomberg оштрафовано во Франции за фейк-ньюс на 5 млн евро / 17 декабря
- Автоновости: В Узбекистане запускают 4 внедорожника Chevrolet: доберутся ли они до России? / 27 декабря