Сборная Украины по гандболу проиграла третий матч подряд на Евро 2020 и покинула турнир

Мужская сборная Украины по гандболу 14 января проиграла третий матч подряд на Евро 2020, сообщает официальный сайт турнира.
В третьем туре группового этапа чемпионата Европы украинская команда проиграла сборной Чехии со счетом 19:23.
Украина выступала в группе B, где кроме Чехии соперниками украинцев были сборные Северной Македонии и Австрии.
В первом туре сборная Украины проиграла Северной Македонии со счетом 25:26, а во втором – сборной Австрии со счетом 30:34.
По итогам группового этапа украинская команда без очков заняла последнее место в свей группе и покинула турнир. Дальше прошла сборная Австрии (первое место, шесть очков), и Чехии (второе место, четыре балла).
Чемпионат Европы по гандболу 2020 года проходит с 9-го по 26 января. Группа B, в которой выступала Украина, проводила свои матчи в австрийской Вене.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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