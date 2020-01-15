Автоновости: В России стартовали продажи обновленной Lada 4×4: объявлены цены

АвтоВАЗ озвучил стоимость внедорожника, пережившего недавно основательный (хоть он и коснулся в основном салона) рестайлинг. Модернизированная Lada 4×4 оказалась хоть и дороже дореформенной предшественницы (что вполне ожидаемо), но не так значительно, как прогнозировалось.

Ранее сообщалось, что прибавка к цене "старой Нивы" после всех доработок может составить 50-60 тысяч рублей, но действительность оказалась вдвое доступнее. За Lada 4×4 с новым интерьером, отопителем и бортовым компьютером придется заплатить минимум 553 900 рублей.

Названы самые популярные в России автомобили в 2019 году

В этом случае речь идет о комплектации Classic, которая может похвастать лишь гидроусилителем руля, АБС, электростеклоподъемниками и аудиоподготовкой. Однако для внедорожника предусмотрено порядка десяти уровней и вариантов оснащения.

К примеру, комплектация Luxe по цене от 570 900 рублей отличается подогревом передних сидений, электрозеркалами и 16-дюймовыми литыми колесами, а версия Luxe AC – еще и кондиционером (правда, стоит она минимум 609 900 рублей).

А за 599 900 рублей можно заполучить даже особенную Lada 4×4 – с камуфляжной окраской кузова и черными колесными дисками в комплектации Luxe (доплата за кондиционер – те же 39 тысяч). За Lada 4×4 Urban, у которой есть еще и противотуманки, дилеры попросят минимум 629 900 рублей.

В списке опциональных пакетов для внедорожника появилась новинка под названием "Комфорт". Включает он в себя центральный замок с дистанционным управлением, сигнализацию и магнитолу с портами USB и AUX – правда, установкой этого оборудования придется заниматься дилерам. Доплата за "комфортные" доработки составит 19 900 рублей для трехдверной Lada 4×4 и 20 900 рублей в случае с пятидверным внедорожником.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина», – подчеркнул Владимир Путин. Говоря о построении сильной державы, которая имеет все возможности для обеспечения благополучия простых людей, президент указал на то, что движение к этой цели возможно только при активном участии общества в совокупности с напряженной работой всех ветвей и уровней власти. В связи с этим […]