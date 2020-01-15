Путин поручил сформировать полноценную систему экологического мониторинга

15.01.2020, 13:05, Новости дня

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести в стране раздельный сбор мусора.

Также президент предложил с 2021 года расширить экологическую ответственность производителей и импортеров в России, передает РИА «Новости».



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